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Очевидец рассказала о зверском избиении мужчины в Петербурге

, 6:13 | Валентин Черников 120

Молодой человек еще был жив, когда группа людей вытаскивала его на улицу из парадной. Спустя некоторое время полицейские задержали троих мужчин и женщину по подозрению в похищении и убийстве мужчины.

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Фото, видео: Известия / Алексей Майшев; 5-tv.ru

Новые подробности убийства на улице Кржижановского в Петербурге рассказала жительница дома № 5 корпус 4. Ее слова приводит сайт 78.ru. Женщина застала момент жестокого избиения молодого человека в парадной.

Накануне по возвращении домой она увидела, как лежащего в луже крове мужчину избивают трое. Рядом с ними стояла девушка, у которой пропал смартфон. В краже заподозрили потерпевшего. Тот указал, что оставил гаджет на одном из этажей. На время они отвлеклись, обыскали этажи, но ничего не нашли. После чего вернулись и продолжили экзекуцию.

Очевидица попыталась отговорить мужчин, однако те не реагировали. По ее словам, избитого звали Дмитрий. Молодой человек проживал в соседнем доме. Из-за обилия крови она не сразу его узнала. Перед тем, как вытащить его из парадной, один из подозреваемых в убийстве даже прыгал по жертве. На тот момент он был жив и с трудом мог говорить. Жительница дома звала на помощь, но никто не откликнулся.

5-tv.ru

Как писал 5-tv.ru, злоумышленники выволокли мужчину на улицу и затолкали в багажник каршерингового автомобиля. Правоохранители по горячим следам обнаружили арендованную машину и остановили. Одним из задержанных оказался 45-летний уроженец Германии Дмитрий К. 33-летний Сергей С., Александр П. 30-летняя Светлана П. родились в Ленинграде. в багажнике было обнаружено тело убитого.

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