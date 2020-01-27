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Россия может покинуть ПАСЕ в случае ограничения полномочий

, 21:34 Эфирная новость 49

Полномочия российской делегации были оспорены европейскими коллегами. С предложением ограничить российских депутатов в правах выступил литовский парламентарий Эмануэлис Зингерис.

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Фото, видео: Twitter @pace_news, 5-tv.ru

О недопустимости пересмотра итогов Второй мировой войны российские депутаты планировали поговорить на Парламентской ассамблее Совета Европы. Вместо этого зимняя сессия ПАСЕ началась с дипломатического — пока не скандала, но конфликта.

Полномочия нашей делегации были оспорены европейскими коллегами. С предложением ограничить российских депутатов в правах выступил литовский парламентарий Эмануэлис Зингерис. Его поддержали три десятка представителей пяти национальных делегаций. Причина — проведение выборов в Госдуму на территории Крыма. Окончательное решение об участии российской делегации в этой сессии вынесет комитет ПАСЕ. Если полномочия будут ограничены, наши депутаты покинут Страсбург. Аргументы европейских коллег они считают нелегитимными.

«Подобного рода запросы уже были. Был запрос в Венецианскую комиссию, которая сказала, что нет возможности поставить под сомнение легитимность законодательных органов власти на основании того, что выборы были проведены в Крыму. Но эти попытки будут продолжаться, и мы к этому относимся философски», — заявил глава российской делегации и вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой.

Зато полномочия украинской делегации без вопросов подтвердили в полном объеме. Депутаты Верховной Рады вернулись к работе в ПАСЕ после осеннего демарша. Тогда украинские парламентарии отказались участвовать в сессии из-за присутствия российских коллег.

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