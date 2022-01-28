День колдуна: что можно и нельзя делать 28 января

Православные христиане 28 января вспоминают преподобного Павла Фивейского, также его называли Египетским. По преданию, он стал самым первым отшельником и монахом. Жил он на рубеже II–III веков нашей эры в Фивах.

Оставшись сиротой, из-за родительского наследства он много претерпел от своего корыстолюбивого родственника, который задумал сдать христианина властям, так как на них начались гонения. Узнав о коварном замысле, Павел покинул город и удалился в пустыню. Поселившись в пещере у подножия горы, он неустанно молился днем и ночью. Он прожил более ста лет, а незадолго до кончины состоялась его встреча со святым Антонием. Согласно житию, святой Павел скончался во время молитвы, стоя на коленях.

Однако в народе 28 января считалось не просто несчастливым, но получило недобрую славу Дня колдуна, пишет ytro.news. Считалось, что в этот день представители разнообразной нечисти передавали своим адептам свое темное искусство, которое те должны были тут же испытать на простых людях.

Поэтому в Павлов день нужно остерегаться порчи и сглаза и предпринимать меры по своей защите, например, молиться. Но дошли до наших времен и языческие способы, например, стучать по дереву и плевать через левое плечо.

Что нельзя делать в этот день

Все, что сегодня будет потеряно — уже никогда не будет обретено вновь, нужно быть очень внимательным. Сегодня нельзя принимать какие-то вещи из рук незнакомых людей, а также подбирать предметы на улице. Ни в коем случае никому не грубите – можно нажить себе несчастье или проблемы со здоровьем.

Наши предки 27 января воздерживались от походов в лес. Считается, что там в День колдуна можно встретить нечисть, которая будет особенно негативно к вам настроена.

В Павлов день нельзя ходить неопрятным, неумытым и носить грязную одежду. Подобного рода вещи притягивают внимание злых сил, которые изо всех сил попытаются каким-то способом нанести человеку вред и совершить его руками злой поступок.

Что можно делать в этот день

Можно верить или не верить в нечистую силу, но в церковь сходить желательно. Также не помешает носить с собой личный оберег - крестик, семейную реликвию или другую важную для вас вещь.

Кроме того, на протяжении дня лучше всего проявлять свои естественные чувства во всем: хочется плакать — нужно дать волю слезам, если весело — надо смеяться. Сегодня можно не бояться быть открытым и искренним — эти чувства будут поняты окружающими.

Влюбленным парам 28 января идеально подходит для того, чтобы сочетаться браком. Считается, что если расписаться или обвенчаться в Павлов день, вся семейная жизнь пройдет очень счастливо.

День Ангела: Вениамин, Гавриил, Герасим, Иван, Михаил, Прохор и Елена. И конечно, главный именинник — Павел.

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Приметы

Блестящие звезды предвещают мороз, а тусклые – тепло;

Тучи виднеются с северной стороны – потепления ждать не стоит;

Ветреная погода обещает дождливый и холодный год, а ясная — жаркое и сухое лето.

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