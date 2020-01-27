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Вслед за Mail.ru «забарахлил» и Google

, 23:58 | Сергей Зеленский 19

Пользователи сети сообщают о сбое в работе сервисов американской компании-гиганта.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Lu Liang, Michael Weber IMAGEPOWER, via ww, Omar Marques

Проблемы в работе сервисов Google наблюдаются в ряде стран мира. Об этом сообщает портал Downdetector, специализирующийся на работе популярных интернет-ресурсов.

В частности, 82% пользователей жалуются на невозможность войти в учетную запись Gmail, а у 17% не работает поисковик.

Речь идет о юзерах IP-адресов на территории США, стран Латинской Америки, а также Великобритании. В России есть единичные обращения, преимущественно, от жителей Москвы.

Ранее сегодня на протяжении нескольких часов происходили сбои в работе почтового сервиса Mail.ru. Пользователи сообщали, что не могли войти в аккаунты. При попытке авторизации сервис выдавал ошибку. Позднее российская компания полностью восстановила работу и заявила, что пользовательские данные не пострадали.

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