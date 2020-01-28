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Более 600 рыбаков эвакуируют с отколовшейся льдины на Сахалине

, 18:35 Эфирная новость 3

В масштабной спасательной операции принимают участие десятки сотрудников МЧС.

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Фото, видео: 5-tv.ru

На юге Сахалина идет масштабная спасательная операция. Там отрезанными от земли оказались более шестисот рыбаков. Льдина, где и находились люди откололась от берега. Местных жителей стало уносить в открытое море. По тревоге были подняты десятки спасателей. Уже эвакуировано больше сотни человек. При этом, некоторые любители подледного лова не спешат покидать свои места.

«Выход рыбаков имеется через мыс свободный. В готовности для проведения спасательных работ находится вертолет. Удивляет позиция рыбаков-любителей, которые отказываются выходить на берег самостоятельно по указанному пути, обозначенному спасателями МЧС России», – прокомментировал ситуацию врио начальника ГУ МЧС России по Сахалинской области Олег Федюнин. 

В повышенную готовность приведены и службы МЧС в Центральной России. Мощные снегопады обрушились на Ярославскую, Новгородскую,Тамбовскую, Тверскую, Вологодскую и Калужскую области. 

 В Алтайском крае десятки сел отрезаны от внешнего мира.  Дорожные службы не успевают расчищать сугробы, на помощь к ним пришли военные, но снега столько, что по завалам с трудом пробирается даже спецтехника. Некоторые жители жалуются на недостаток продуктов и перебои с водоснабжением. 

Неспокойно сейчас и в южных регионах. В Краснодарском крае туристам советуют отменить походы в горы из-за высокой вероятности схода лавин.

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