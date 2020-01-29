В Москве задержали слесаря, убившего и изнасиловавшего 76-летнюю пенсионерку

Сотрудники столичной полиции задержали в аэропорту мужчину, подозреваемого в убийстве пожилой женщины. Как стало известно 5-tv.ru, 27-летний уроженец Таджикистана ранее избил, ограбил, изнасиловал и задушил пенсионерку.

Вечером 26 января в экстренную службу поступило сообщение, что на юго-западе Москвы 76-летняя пенсионерка залила водой соседей снизу и звала на помощь. Полиция, прибыв на место происшествия, после вскрытия двери обнаружила тело хозяйки квартиры, на которой были гематомы и ссадины. Позднее выяснилось, что смерть женщины наступила за четыре часа до приезда правоохранителей.

Днем позже в аэропорту «Домодедово» был задержан гражданин Таджикистана 1992 года рождения, временно зарегистрированный в Москве и работающий слесарем. По версии следствия, грабитель проник в квартиру на улице Архитектора Власова, ударил пожилую женщину по голове, отчего та упала на пол коридора.

После этого подозреваемый похитил 30 тысяч рублей, избил женщину, изнасиловал и задушил. Скрылся с места преступления он через окно кухни, расположенной на третьем этаже. Возбуждено уголовное дело по трем статьям УК.

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