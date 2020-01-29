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Сергей Шойгу провел коллегию Министерства обороны РФ

, 15:02 Эфирная новость 51

На заседании рассматривались вопросы социального обеспечения солдат и офицеров, была озвучена тема развития нового вооружения.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /MOD Russia, 5-tv.ru

Больше ста миллиардов рублей выделит Минобороны на строительство жилья для военных. Деньги будут выделены в виде субсидий в ближайшие три года. Об этом заявил Сергей Шойгу на коллегии военного ведомства. Заседание посвящено социальному обеспечению солдат и офицеров, о чем ранее говорил Владимир Путин в своем Послании Федеральному собранию. По словам Шойгу, Минобороны уделяет особое внимание повышению социальной защищенности военных.

«В 2019 году продолжили развивать систему соцгарантий личного состава. Почти пять тысяч детей военнослужащих пошли в детские сады. Трудоустроено более 900 жен военнослужащих. Этот вопрос для нас остается приоритетным и в текущем году», – сказал министр обороны РФ.

На заседании была озвучена и тема развития нового вооружения. К нему относится и уникальная подводная лодка «Петропавловск-Камчатский», которая была спущена на воду в Петербурге. Субмарина предназначена для Тихоокеанского флота, оснащена ракетным комплексом «Калибр» и не видима на радарах противника. Благодаря этому на Западе она получила название «Черная дыра». В ближайшие два года ВМФ получит еще пять таких подлодок.

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