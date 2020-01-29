Космонавт-блогер Олег Артемьев презентовал в Москве свою фотокнигу

Самый известный космонавт-блогер, бортинженер МКС россиянин Олег Артемьев презентовал в Москве свою фотокнигу. Уникальные снимки, которые раньше радовали его подписчиков в соцсетях, теперь собраны в одном издании.

Кроме фотографий, сделанных с расстояния в четыре сотни километров от поверхности Земли, в книгу вошли ответы на самые популярные вопросы о космосе. Как выглядит МКС изнутри, какие эксперименты проводят на станции и самое главное – как стать космонавтом?

За плечами Артемьева два полета и три выхода в открытый космос. На орбите опытный бортинженер провел в общей сложности год.