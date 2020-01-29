  1. Пятый канал
  4. Космонавт-блогер Олег Артемьев презентовал в Москве свою фотокнигу

Космонавт-блогер Олег Артемьев презентовал в Москве свою фотокнигу

, 18:38 Эфирная новость 14

Кроме фотографий, сделанных с расстояния в 400 километров от поверхности Земли, в издание вошли ответы на самые популярные вопросы о космосе.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: roscosmos.ru, 5-tv.ru

Самый известный космонавт-блогер, бортинженер МКС россиянин Олег Артемьев презентовал в Москве свою фотокнигу. Уникальные снимки, которые раньше радовали его подписчиков в соцсетях, теперь собраны в одном издании.

Кроме фотографий, сделанных с расстояния в четыре сотни километров от поверхности Земли, в книгу вошли ответы на самые популярные вопросы о космосе. Как выглядит МКС изнутри, какие эксперименты проводят на станции и самое главное – как стать космонавтом?

За плечами Артемьева два полета и три выхода в открытый космос. На орбите опытный бортинженер провел в общей сложности год.

Читайте также

-1° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
62.39
-0.44 68.68
-0.55
Рокфеллеры по-жизни: ТОП-5 самых успешных в бизнесе знаков зодиака

Последние новости

19:04
Секретный бункер на случай ядерной войны нашли на Урале
18:55
Сезон ОРВИ и гриппа: Какие продукты помогут иммунитету?
18:54
Алена Бабенко примерила театральный образ беременной. Поклонникам понравилось!
18:45
Жительницу Красноярска заподозрили в убийстве трехлетнего сына
18:38
Космонавт-блогер Олег Артемьев презентовал в Москве свою фотокнигу
18:29
Подброшенные Голунову наркотики могли быть похищены при задержании наркоторговцев

Сейчас читают

Не запретный плод: муж Нюши позволяет певице читать его личные переписки
Отец Децла сомневается, что Тони его внук
Кардиологи рассказали, что чувствует человек перед инфарктом

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]