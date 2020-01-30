Ученые выяснили, почему людям грустно и одиноко

Американские ученые пришли к выводу, что людям чаще всего бывает одиноко и хочется общения, когда им холодно. Об этом сообщается на сайте Британского психологического общества.

Исследователи в рамках эксперимента опросили 78 человек. Респондентов попросили надеть на себя специальные устройства для подогрева спины, однако иногда их отключали. Ученые интересовались, насколько участникам комфортно, а затем задавали вопросы об их общении с родными и близкими. В частности, исследователи поинтересовались, хотят ли респонденты в ближайшее время позвонить другу или любимому человеку.

Выяснилось, что те, кому было холодно, изъявляли большее желание пообщаться с человеком, который им важен. И наоборот — обследуемые с повышенной температурой были более равнодушными и менее склонными к контактам.

Отмечается, что температура окружающего воздуха во время этих интервью колебалась от восьми до +28 градусов по Цельсию — это так же повлияло на результаты, как и подогрев спины. По мнению психологов, эксперимент показал, что ощущение физического холода люди ассоциируют с холодом в душе.

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