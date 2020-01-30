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  4. Оскар Кучера рассказал, когда его отца мультипликатора Боголюбова выпишут из больницы

Оскар Кучера рассказал, когда его отца мультипликатора Боголюбова выпишут из больницы

, 0:46 | Карина Бернтгольц 19

Сын режиссера прокомментировал сообщения о его госпитализации. Актер отметил, что не стоит беспокоиться о здоровье его родителя.

Фото: Instagram @oskarkuchera

Российский актер театра и кино Оскар Кучера прокомментировал сообщения о госпитализации своего отца — режиссера и мультипликатора Александра Боголюбова. Звезда подтвердил, что его родитель сейчас действительно находится в московской клинике, и добавил, что он пробудет там до 3 февраля.

«Я надеюсь, что он пошел на поправку. До понедельника будет в больнице. Давайте, не будем переживать. Возраст 85 лет — достаточно серьезный», — цитирует Кучеру ТАСС.

Александр Боголюбов — известный советский и российский режиссер и мультипликатор, автор таких анимационных картин, как «Приключения Незнайки» и «Волшебник изумрудного города».

Ранее 5-tv.ru сообщал о серьезных проблемах со здоровьем у Боголюбова.

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