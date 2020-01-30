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Цех по переработке резины горит в Петербурге

, 14:07 | Игорь Рязов Эксклюзив 80

На место происшествия выехали все пожарные части Невского района.

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Фото, видео: 5-tv.ru

Цех по переработке резины горит в Санкт-Петербурге. В воздух поднялся столб черного дыма. 5-tv.ru публикует видео с места происшествия.

Пожар произошел по адресу: Октябрьская набережная, 102, цех № 2. В пресс-службе МЧС сообщили, что получили сообщение о возгорании в 13:18.

По информации 5-tv.ru, пожару присвоен второй номер сложности, его площадь составляет около 200 квадратных метров. Пострадавших нет.

На ликвидацию огня выехали все пожарные части Невского района. Огонь не локализован, сейчас пожарные сбивают пламя.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Петербурге произошел пожар в двухэтажном общежитии. Горело здание на Новгородском проспекте в Шушарах.

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Цех по переработке резины горит в Петербурге

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