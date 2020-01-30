Частных сыщиков планируют привлечь к поиску мошенников в сфере ОСАГО

Вывести на чистую воду мошенников в сфере ОСАГО помогут частные детективы. Как сообщили «Известиям» в Ассоциации автостраховщиков, изменения в законодательстве уже разрабатываются.

Статистика неутешительная: за девять месяцев прошлого года в полицию поступило десять тысяч заявлений, связанных с обманом по полисам ОСАГО. Ущерб оценивается в шесть миллиардов рублей.

Частные сыщики должны помочь в поиске злоумышленников, но есть проблема – все доказательства, собранные ими, не могут сегодня использоваться для возбуждения уголовных дел без дополнительной проверки.

Эксперты опасаются, что привлечение детективов приведет к росту стоимости полисов.