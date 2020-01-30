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  4. Частных сыщиков планируют привлечь к поиску мошенников в сфере ОСАГО

Частных сыщиков планируют привлечь к поиску мошенников в сфере ОСАГО

, 19:36 Эфирная новость 56

По сообщению Ассоциации автостраховщиков, изменения в законодательстве уже разрабатываются.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Peter Steffen, 5-tv.ru

Вывести на чистую воду мошенников в сфере ОСАГО помогут частные детективы. Как сообщили «Известиям» в Ассоциации автостраховщиков, изменения в законодательстве уже разрабатываются.

Статистика неутешительная: за девять месяцев прошлого года в полицию поступило десять тысяч заявлений, связанных с обманом по полисам ОСАГО. Ущерб оценивается в шесть миллиардов рублей.

Частные сыщики должны помочь в поиске злоумышленников, но есть проблема – все доказательства, собранные ими, не могут сегодня использоваться для возбуждения уголовных дел без дополнительной проверки.

Эксперты опасаются, что привлечение детективов приведет к росту стоимости полисов.

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