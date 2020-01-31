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  4. Следствие обязали изменить обвинение сестрам Хачатурян на самооборону

Следствие обязали изменить обвинение сестрам Хачатурян на самооборону

, 6:42 Эфирная новость 56

Генеральная прокуратура РФ обязала СК переквалифицировать обвинение в деле сестер Хачатурян с убийства на необходимую оборону, «что влечет за собой прекращение уголовного преследования».

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Фото, видео: www.globallookpress.com / City News Moskva; 5-tv.ru

Генпрокуратура обязала Следственный комитет переквалифицировать обвинение сестрам Хачатурян с убийства на самооборону — и провести дополнительное расследование.

Такое заявление сделал адвокат одной из девушек: до сих пор его подзащитная и ее сестры обвинялись в убийстве отца «по предварительному сговору».

Но с такой трактовкой не были согласны многие юристы, активисты и психологи. Следствие признало факты издевательств и насилия со стороны отца, а также опасность его поведения для жизни и здоровья сестер.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что ФСИН сняла электронный браслет с младшей из сестер Хачатурян.

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