ФСИН сняла электронный браслет с младшей из сестер Хачатурян

Сотрудники ФСИН России сняли электронный браслет с младшей из сестер Хачатурян Марии, обвиняемой в убийстве своего отца. На эксклюзивных фото видно, как с лодыжки 17-летней девушки снимают датчик.

Ожидается, что 28 декабря это же будет сделано и в отношении Крестины и Ангелины, так как в этот день у них истекает срок меры пресечения, а следствие не намерено ходатайствовать о его продлении.

Адвокат Алексей Липцер уточнил, что девушки смогут покидать место жительства в любое время.

«Отменится запрет на выход из квартиры с 21:00 до 7:00, остальные все (ограничения — прим.ред.) останутся», — отметил он.

Сестрам по-прежнему запрещено общаться друг с другом, свидетелями по делу, журналистами, а также пользоваться интернетом. Ранее девушки написали письмо в Генеральную прокуратуру с просьбой встретить Новый год вместе, однако ответа пока не получили.

Накануне Генпрокуратура отказалась утверждать обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному в отношении трех сестер Хачатурян, так как в нем найдены нарушения, писал ФАН.

Отец девушек — Михаил Хачатурян — был зарезан в Москве 27 июля прошлого года. В преступлении сознались три его дочери. Они сообщили, что он был тираном, давил на них психологически, бил их и насиловал.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что родственники Хачатуряна написали в Следственный комитет заявление о подстрекательстве к убийству на двух подруг его дочерей.