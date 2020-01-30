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Генпрокуратура обязала переквалифицировать обвинение сестрам Хачатурян с убийства на самооборону

, 23:25 | Алиса Маркова Срочная новость 70

Отец девушек — Михаил Хачатурян — был зарезан в Москве 27 июля 2018 года. В преступлении сознались три его дочери.

Фото: www.globallookpress.com / City News Moskva

Генпрокуратура РФ обязала Следственный комитет переквалифицировать обвинение сестрам Хачатурян с убийства на самооборону. Об этом сообщает ТАСС.

«С постановлением мы ознакомились на этой неделе, сестры отреагировали с осторожной надеждой», — сказал адвокат Алексей Липцер.

Отец девушек — Михаил Хачатурян — был зарезан в Москве 27 июля 2018 года. В преступлении сознались три его дочери. Они сообщили, что он был тираном, давил на них психологически, бил их и насиловал.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что родственники Хачатуряна написали в Следственный комитет заявление о подстрекательстве к убийству на двух подруг его дочерей.

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