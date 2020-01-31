  1. Пятый канал
  4. В России вступают новые правила выдачи Шенгенской визы

В России вступают новые правила выдачи Шенгенской визы

, 14:03 Эфирная новость 275

Изменения оказались выгодными для россиян.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com / Jochen Tack; 5-tv.ru

Новые правила получения Шенгенской визы, которые вступают в силу уже в это воскресенье, для россиян окажутся выгодными.

Например, подать документы можно теперь за полгода до выезда, а не за три месяца, как было раньше. Это позволит избежать задержек с выдачей визы в период повышенного спроса. Да и плата за разрешение на въезд в Европу, которая для большинства стран повышается, для наших граждан останется прежней - 35 евро. Именно такая сумма значится в договоре об упрощении выдачи виз между Россией и ЕС, который был подписан в 2006-м.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Госдуме предложили упростить визовый режим для иностранцев на новогодние праздники.

Читайте также

+1° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
63.14
0.10 69.60
0.18
Пять знаков зодиака, которые обречены страдать от неразделенной любви

Последние новости

15:08
Во время сноса СКК произошло обрушение конструкций
15:01
Путин освободил от должности полпреда президента в Конституционном суде
14:58
«Мурашки от такой страсти»: Дакота опубликовала видеоподтверждение новых отношений
14:48
«Охота на ведьм не нужна»: Песков о скандальном поздравлении блокадников в Керчи
14:35
По делу сестер Хачатурян назначили дополнительные экспертизы
14:28
Илон Маск представил публике свою первую танцевальную композицию

Сейчас читают

ТОП-5 голливудских красавиц, которые не делают эпиляцию
Гороскоп на 31 января: Меркурий в Козероге призывает к решительным действиям
Зеркальная дата: что можно и категорически нельзя делать 02.02.2020

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]