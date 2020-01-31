В России вступают новые правила выдачи Шенгенской визы

Новые правила получения Шенгенской визы, которые вступают в силу уже в это воскресенье, для россиян окажутся выгодными.

Например, подать документы можно теперь за полгода до выезда, а не за три месяца, как было раньше. Это позволит избежать задержек с выдачей визы в период повышенного спроса. Да и плата за разрешение на въезд в Европу, которая для большинства стран повышается, для наших граждан останется прежней - 35 евро. Именно такая сумма значится в договоре об упрощении выдачи виз между Россией и ЕС, который был подписан в 2006-м.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Госдуме предложили упростить визовый режим для иностранцев на новогодние праздники.