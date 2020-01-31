Самые впечатляющие ювелирные украшения на церемониях «Оскар»

В ожидании 92-й церемонии вручения кинопремии «Оскар», до которой осталось чуть более недели интернет-портал Sun Mag предлагает вспомнить самые впечатляющие ювелирные украшения, в которых красовались на красных дорожках прошлых церемоний номинантки и лауреатки престижной награды.

1940 год

Вивьен Ли, Instagram @50shoney

Вивьен Ли получала «Оскар» за лучшую женскую роль в легендарном фильме «Унесенные ветром». За статуэткой на сцену она поднялась в шифоновом платье с цветочным принтом, дополненном массивным кулоном на тонкой цепочке, широким браслетом и кольцом от Van Cleef & Arpels. Украшения из желтого золота c аквамаринами и топазами подарил актрисе ее будущий второй муж Лоуренс Оливье.

1954 год

Одри Хепберн, Instagram @audreythemuse

Лучшей актрисой года была признана Одри Хепберн, сыгравшая в романтической комедии «Римские каникулы». На церемонию вручения премии она пришла в ставшем впоследствии легендарным белом кружевном платье от Givenchy, в котором снималась в финальной сцене. Наряд дополняли лаконичные жемчужно-бриллиантовые пусеты из белого золота. Сейчас и серьги, и платье легенды Голливуда хранятся в частных коллекциях.

1970 год

Элизабет Тейлор, m.fashiontrenddigest.com

Элизабет Тейлор вручала статуэтку за лучший фильм «Полуночному ковбою». Кинодива была одета в бледно-голубое шифоновое платье с глубоким декольте, а дополняли образ «кошачий» макияж глаз и пышная прическа в стиле «бабетта». Ну и, конечно, бриллиантовое колье Cartier с огромным бриллиантом в форме груши в 69,42 карата! Любопытно, что первоначально самородок был частью платинового кольца, которое купил актрисе за 1,1 миллиона муж Ричард Бартон. Однако Элизабет решила, что носить такой большой камень на пальце неудобно. Позже бриллиант был назван «Тейлор — Бартон», актриса продала его на аукционе в 1979 за три, а по другим источникам, за пять миллионов долларов, а вырученные деньги пожертвовала на строительство больницы и школы в Ботсване.

1991 год

Мадонна, Instagram @helenabastos.br

Участников церемонии и зрителей сразила Мадонна, появившаяся на вечере в образе Мэрилин Монро. Как и полагалось, его довершали «лучшие друзья девушек» — бриллианты. Бриллиантовый гарнитур Harry Winston состоявший из колье, широкого браслета и серег-канделябров стоил 20 миллионов долларов.

2008 год

Николь Кидман, REUTERS /Lucas Jackson

Отвлечь внимание публики от своей фигуры, переключив его на ожерелье стоимостью семь миллионов долларов решила беременная Николь Кидман. Лаконичное черное платье украшало изделие из белого золота L'Wren Scott, для создания которого потребовалось более семи с половиной тысяч бриллиантов и более шести тысяч часов работы ювелиров. Общий вес бриллиантовых нитей составляет 1 399 каратов.

2009 год

Анджелина Джоли, REUTERS / Mario Anzuoni

Номинированная на «Оскар» за роль в фильме «Подмена» Анджелина Джоли появилась на церемонии в массивных изумрудных серьгах 115 карат за два с половиной миллиона долларов и кольце 65 карат стоимостью миллион от Lorraine Schwartz.

2019 год

Леди Гага, globallookpress.com /ImagePressAgency/face to face

На прошлогодней церемонии вручения «Оскаров» претенденток на приз за лучший выбор украшений, если бы таковой учредили, было бы две — Шарлиз Терон и Леди Гага.

Первая появилась на вечере в платье готическом стиле с открытой спиной от Dior, дополнив его двумя колье, крупными серьгами с изумрудами, двумя браслетами и четырьмя коктейльными кольцами из белого золота с бриллиантами общим весом более 300 карат и сапфирами почти на 30 карат.

Леди Гага явилась за заветной статуэткой в образе знаменитой киногероини Одри Хепберн из «Завтрака у Тиффани» Холли Голайтли. Было на ней и колье с легендарным желтым бриллиантом Tiffany Yellow Diamond весом 128,5 карата, с которым Хепберн запечатлена на постерах фильма 1961 года. Ожерелье, изготовленное в 2012 году в честь 175-летия ювелирного дома, дополняли серьги-гирлянды с белыми и желтыми бриллиантами из последней коллекции.

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