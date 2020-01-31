Граждане Турции пострадали при взрыве на заводе в Орловской области

В результате хлопка газа на заводе в городе Мценске в Орловской области пострадали граждане Турции. Согласно уточненным данным, в результате инцидента погибли пять человек, четверо — получили травмы.

Как стало известно 5-tv.ru, из-за взрыва в строящемся здании одноэтажного цеха произошло частичное обрушение кровли на площади 200 квадратных метров, повреждены несущие конструкции.

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Следователи СУ СК России по Орловской области возбудили уголовное дело по факту нарушения требований охраны труда на предприятии в соответствии с третьей частью статьи 143 УК РФ. На место происшествия направляется прокуратура Орловской области для проведения проверки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что завод, где случился хлопок газовоздушной примеси, предварительно, занимается производством изделий из резины и пластмассы, а также литьем металлов.