Граждане Турции пострадали при взрыве на заводе в Орловской области

В результате хлопка газа на заводе в городе Мценске в Орловской области пострадали граждане Турции. Согласно уточненным данным, в результате инцидента погибли пять человек, четверо — получили травмы.
Как стало известно 5-tv.ru, из-за взрыва в строящемся здании одноэтажного цеха произошло частичное обрушение кровли на площади 200 квадратных метров, повреждены несущие конструкции.
Следователи СУ СК России по Орловской области возбудили уголовное дело по факту нарушения требований охраны труда на предприятии в соответствии с третьей частью статьи 143 УК РФ. На место происшествия направляется прокуратура Орловской области для проведения проверки.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что завод, где случился хлопок газовоздушной примеси, предварительно, занимается производством изделий из резины и пластмассы, а также литьем металлов.