Мишустин: Россия готова делиться инновациями с партнерами по ЕврАзЭс

Россия готова делиться самыми прорывными технологиями с партнерами по ЕврАзЭс. Об этом заявил председатель правительства Михаил Мишустин. Он сейчас с визитом в Казахстане и это для премьера первая рабочая поездка в новой должности.

В Алма-Ате проходит Межправительственный совет стран-участниц Евразийского экономического союза. Главная тема — «Цифровое будущее глобальной экономики». Из Казахстана передает корреспондент МИЦ «Известия» Николай Иванов. Подробности в репортаже.

Очень символично, первая точка первого заграничного визита премьера — это выставка, посвященная искусственному интеллекту. Михаил Мишустин на прежнем месте работы провел тотальную цифровизацию Федеральной налоговой службы. Так что с налогами можно разобраться даже с экрана мобильного телефона. Здесь же речь идет о цифровизации в масштабе Евразийского экономического союза.

В Алма-Ате собрали все самое важное в сфере высоких технологий — только «made in Евразийский экономический союз». Одно из ноу-хау позволяет определить с помощью мобильной связи плотность населения. Отсюда решения — где нужно строить больницы, а где — выгодно развивать бизнес. Еще один проект выиграл звание лучшего на форуме: благодаря объединению баз данных, россияне спокойно смогут брать кредиты в Казахстане, а жители Армении, например, в Белоруссии. Конечно, это только частные случаи. Но так, по крупицам, цифровизация делает жизнь людей проще.

Михаил Мишустин делится конкретными рецептами, которые уже успешно реализованы в России.

«Более 100 млн человек у нас имеют собственные онлайн-аккаунты, пользуются услугами электронного правительства. Для обмена данными между государственными учреждениями успешно действует система электронного документооборота. Наша система налогового администрирования предлагает целую линейку цифровых сервисов, которые уже стали частью жизни наших людей, и востребованы в мире», — объясняет председатель Правительства РФ.

Отечественный опыт пора перенести на всю пятерку стран Евразийского экономического союза. Сегодня от скорости обмена терабайтами во всех сферах зависит выживание наших государств.

«Коллеги, Россия, как лидер в области цифровых технологий, готова делиться самыми прорывными технологиями и инновациями с партнерами по ЕврАзЭс. У нас должна быть общая повестка в этой сфере, поскольку, как я уже сказал, цифра стала ключевым элементом глобальной конкуренции. И эту глобальную конкуренцию мы должны не просто выдержать, а выигрывать», — обращается к присутствующим Михаил Мишустин.

Какие-то сектора экономики, связанные с бумажной работой и бюрократией, неизбежно исчезнут, как архаичные. Ведь задача — по максимуму снять барьеры, будь то торговля или открытие бизнеса в чужой стране. Компьютеры исключают человеческий фактор — иногда холодное равнодушие искусственного разума лучше, чем эмоциональный мозг «живого» сотрудника. Именно поэтому сейчас на повестке — повсеместное внедрение цифровой подписи, тогда отслеживать движение товаров и услуг можно будет в режиме онлайн.

«Нам совершенно очевидно, что нужны будут серьезные договоренности на уровне Союза, для того, чтобы были приняты решения о едином цифровом идентификаторе, возможность для трансграничных сервисов, перемещения товаров, маркировок», — говорит заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Евразийский экономический союз сегодня — первый в мире по территории, на восьмом месте — по ВВП. Потенциал — невероятный. Но нужно действовать активнее. Прилет Михаила Мишустина в Казахстан местная пресса уже называет перезапуском объединения пяти стран — «Союзом два-ноль».