Момент обрушения конструкции СКК вместе с рабочим попал на видео

В распоряжении 5-tv.ru оказались страшные кадры возможной гибели рабочего во время обрушения конструкции спортивно-концертного комплекса (СКК) «Петербургский».

На кадрах видно, как на крыше сидит один из рабочих, второй находится в строительной люльке. В какой-то момент конструкция начинает рассыпаться. Мужчина пытается добежать до спасительной люлька и в этот момент все вокруг рушится, а обзор закрывают клубы строительной пыли. Через пару секунд становится видна люлька, в которой так и остался один человек.