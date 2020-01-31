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  4. Момент обрушения конструкции СКК вместе с рабочим попал на видео

Момент обрушения конструкции СКК вместе с рабочим попал на видео

, 15:34 | Светлана Шевченко 4 213

ЧП произошло во время сноса здания комплекса в Санкт-Петербурге.

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В распоряжении 5-tv.ru оказались страшные кадры возможной гибели рабочего во время обрушения конструкции спортивно-концертного комплекса (СКК) «Петербургский».

На кадрах видно, как на крыше сидит один из рабочих, второй находится в строительной люльке. В какой-то момент конструкция начинает рассыпаться. Мужчина пытается добежать до спасительной люлька и в этот момент все вокруг рушится, а обзор закрывают клубы строительной пыли. Через пару секунд становится видна люлька, в которой так и остался один человек.

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