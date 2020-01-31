Facebook и Twitter грозит штраф до шести миллионов рублей

Роскомнадзор завел административное дело в отношении компаний Facebook и Twitter, не предоставивших в установленный срок сведения о локализации баз данных российских пользователей соцсетей на серверах, расположенных на территории России. По закону, им грозит штраф в размере от миллиона до шести миллионов рублей.

Как сообщает пресс-служба ведомства, при составлении протоколов об административном нарушении присутствовал представитель Twitter, представитель Facebook на подписание документа не явился. Бумаги будут направлены в суд в течение трех дней.

Ранее в апреле 2019 года, как писал 5-tv.ru, Facebook и Twitter были оштрафованы на три тысячи рублей за невыполнение предписания о локализации базы данных российских пользователей в России.