  1. Пятый канал
  4. Facebook и Twitter грозит штраф до шести миллионов рублей

Facebook и Twitter грозит штраф до шести миллионов рублей

, 17:12 | Светлана Александрова 56

Роскомнадзор сообщил, что начал административное производство в отношении компаний, не предоставивших сведения о локализации российских пользователей.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com /Ralph Peters via www.imago-image, / Omar Marques, /Jaap Arriens

Роскомнадзор завел административное дело в отношении компаний Facebook и Twitter, не предоставивших в установленный срок сведения о локализации баз данных российских пользователей соцсетей на серверах, расположенных на территории России. По закону, им грозит штраф в размере от миллиона до шести миллионов рублей.

Как сообщает пресс-служба ведомства, при составлении протоколов об административном нарушении присутствовал представитель Twitter, представитель Facebook на подписание документа не явился. Бумаги будут направлены в суд в течение трех дней.

Ранее в апреле 2019 года, как писал 5-tv.ru, Facebook и Twitter были оштрафованы на три тысячи рублей за невыполнение предписания о локализации базы данных российских пользователей в России.

Читайте также

-4° Атмосферное давление 750 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
63.14
0.10 69.60
0.18
Пять знаков зодиака, которые обречены страдать от неразделенной любви

Последние новости

18:08
«Двойная герцогиня»: в сети появился женщина с внешностью Меган Маркл
18:04
Как коронавирус в Китае повлияет на туристический бизнес в России
17:59
В Ленобласти создадут «семейный архив» Великой Отечественной войны
17:53
Что известно о зараженных коронавирусом в России на данный момент
17:48
Надежда Бабкина приехала поддержать Стаса Михайлова перед концертом в Майами
17:40
Украина повысила цену за транзит российского газа

Сейчас читают

В России выявлены первые случаи коронавируса
Момент обрушения конструкции СКК вместе с рабочим попал на видео
Зеркальная дата: что можно и категорически нельзя делать 02.02.2020

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]