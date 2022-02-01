Макарьев день: что можно и что нельзя делать 1 февраля

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Василий Заика
Василий Заика Василий Заика Шеф-редактор сайта Пятого канала 33 220

В этот день православные верующие отмечают день памяти преподобного Макария Великого, Египетского.

Макарьев день: что можно и что нельзя делать 1 февраля

Фото: YouTube / Гавриил

Православные верующие 1 февраля вспоминают преподобного Макария Великого, Египетского, которого в народе называют Весноуказчиком, так как по тому, какая погода была в этот день, можно было понять, когда придет весна, пишет ytro.news.

Считается, что Макарий жил в IV веке в Нижнем Египте. Когда он потерял родителей и супругу, он решил отправиться в Фаранскую пустыню, где в результате жил несколько лет в полном одиночестве и стал настоящим отшельником.

После его учителем и наставником стал Антоний Великий, который рекомендовал ему отправиться в Скитскую пустыню. По легенде, там Макарий достиг просветления и обрел дар чудотворения. Например, он смог лечить больных, воскрешал усопших и даже общался с душами с того света.

Император Валент сослал Макария на остров язычников, и святой обратил местных жителей в христианство. Покинул земной мир чудотворец в 391 году в монастыре, который сам и основал.

Что можно делать 1 февраля:

По традиции этот день хорош для того, чтобы отправиться в гости. Лучше всего встретиться с друзьями и близкими, и весело провести время. Стоит также обратить внимание на сон, который снился до пробуждения, так как считается, что он будет вещим. Обычно сновидения, увиденные на Макария предвещают благополучие. В этот день удачей обернутся все начатые новые дела, особенно направленные на благо других людей.

Что нельзя делать 1 февраля:

Не рекомендуется открывать дверь и впускать в дом незнакомцев. Считается также, что лучше не работать в этот день — отложите дела до воскресенья. Есть поговорка: «Как пахал на Макара, так и весь год придется». Кроме того, лучше окружить себя светлыми цветами в этот день, так как темные (траурные) цвета не принесут удачу в Макарьев день. Не рекомендуется стричь волосы и использовать в речи бранные слова.

Макарий Весноуказчик:

По тому, какая погода была в день на Макара, в старину предсказывали грядущую весну. Если весь день светило солнце, а небо было безоблачным, то, считалось, что и весну ждать долго не придется. На это же указывала и капель. Однако же если за окном была пурга, то скорого потепления люди не ждали, даже Масленица будет снежной.

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