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  4. Актер из «Звездных войн» Алан Харрис скончался в возрасте 81 года

Актер из «Звездных войн» Алан Харрис скончался в возрасте 81 года

, 10:08 | Светлана Александрова 41

Харрис сыграл в киносаге трех разных персонажей, но наиболее запомнился в роли ящера Босска.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Brent Perniac; Facebook / The Kurtz Joiner Archive, Imperial Signings

Британский актер Алан Харрис, сыгравший в трех оригинальных фильмах киносаги «Звездные войны», скончался в субботу утром в возрасте 81 года. Об это сообщило в Facebook сообщество Imperial Signings.

«Только что пришла очень печальная новость, что Алан Харрис, к сожалению, скончался этим утром. Алан был настоящим джентльменом и фаворитом фанатов. Он несколько лет боролся с тяжелым заболеванием, но преодолевал боль, чтобы участвовать в шоу и встречаться с фанатами. Поклонники по всему миру будут скучать по Алану. Покойся с миром», — говорится в сообщении.

Facebook / Imperial Signings

Как пишет Metro, Харрис сыграл в «Звездных войнах» трех разных персонажей, но наиболее запоминающимся в его исполнении стал ящер-наемник, охотник за головами Босск в фильме «Империя наносит ответный удар».

В 2018 году врачи диагностировали у Алана Харриса рак легких.

В мае 2019 года, как сообщал 5-tv.ru, скончался Питер Мейхью, сыгравший в «Звездных войнах» Чубаку. Актеру, отличавшегося ростом 221 сантиметр, было 74 года.

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