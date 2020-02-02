Китайские ученые нашли ответ на вопрос, почему люди делают глупости

Ученые из китайского университета науки и техники нашли ответ на вопрос, почему даже умудренные опытом люди подчас совершают ошибки и делают неправильный выбор, даже когда знают о возможных негативных последствиях своих действий. Нелогичное поведение исследователи объяснили, основываясь на законах квантовой механики.

Как пишет «Российская газета», ссылаясь на статью в журнале Nature, ученые рассмотрели вопрос с точки зрения метода «кнута и пряника» — наказания и награды.

В процессе принятия решения человек неизбежно сталкивается таким понятием квантовой вселенной как неопределенность. То есть находясь перед выбором, он не может до конца просчитать его результат и выбирает тот путь, который, по его мнению, приведет к положительному результату. В этот момент им движет мысль: «а вдруг что-то получится».

Изъян такого подхода в том, что при выборе природа человека заставляет его отталкиваться от предполагаемой награды, то есть «пряника», а не наказания — «кнута».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о результатах исследования китайских ученых, которые выяснили, что продолжительный сон опасен.