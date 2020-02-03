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  4. Со дна Черного моря поднят бомбардировщик Пе-2 времен Великой Отечественной войны

Со дна Черного моря поднят бомбардировщик Пе-2 времен Великой Отечественной войны

, 13:59 | Светлана Александрова 66

Пикирующий бомбардировщик был обнаружен на глубине около 80 метров в районе поселка Джубга Краснодарского края. Теперь предстоит выяснить историю самолета и его экипажа.

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Фото, видео: пресс-служба Черноморского флота

Экипаж спасательного судна Черноморского флота «Эпрон» поднял со дна моря сохранившиеся фрагменты самолета времен Великой Отечественной войны. Пикирующий бомбардировщик Пе-2 был обнаружен на глубине около 80 метров в районе поселка Джубга Краснодарского края. Водолазам удалось достать из воды части фюзеляжа и крыльев самолета.

«Самый интересный момент при подъеме начинается, когда фрагмент самолета, который поднимаем, выходит из воды. Потому что вес этого крыла начинает увеличиваться. <…>И вот это — самый опасный момент, в котором гарантировать, что крыло, которое пролежало 70 с лишним лет под водой, эти стропы не разрежут. Довольно-таки тяжело», — рассказал старший водолазный специалист аварийно-спасательного отряда Черноморского флота, капитан третьего ранга Александр Подгорный.

В конце 2019 года специалисты подняли два двигателя и часть крыла самолета, но работы пришлось прекратить из-за ухудшения погоды. В этот раз перед началом работ район осмотрели с помощью телеуправляемого необитаемого подводного аппарата. Непосредственно на дно погружались четверо водолазов. Они осуществляли остропку фрагментов Пе-2 и контролировали подъем.

Теперь, когда подъем завершен, экипаж «Эпрона» взял курс на Севастополь. Там специалисты очистят части Пе-2 от ила, а затем передадут а соответствующие организации данные, позволяющие идентифицировать самолет и выяснить информацию о его экипаже.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о загадках Пе-2, погибшего в 1945 году в Приморском крае. Обломки советского бомбардировщика были найдены в болоте.

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