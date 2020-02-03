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В Петербурге 80-летней блокаднице посоветовали найти работу

, 15:13 Эфирная новость 149

Сотрудники бюро медико-социальной экспертизы отказали пенсионерке в переоформлении группы инвалидности.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Sebastian Kahnert; 5-tv.ru

В Петербурге обещали защитить права 80-летней блокадницы, которой отказывают в переоформлении группы инвалидности. Сотрудники бюро медико-социальной экспертизы цинично предложили пенсионерке устроиться на работу. И это несмотря на возраст и перенесенную операцию, после которой пожилая женщина и решила получить вторую группу инвалидности вместо третьей.

«Комиссия меня посмотрела и решила оставить мне эту третью группу и эту справку. Они мне новой справки даже не выписывали. В Комитет по труду и занятости населения они меня отправили. А я уже не могу идти туда. Сколько я могу работать», — рассказала житель блокадного Ленинграда Ольга Бударина.

В документах, которые выдали пенсионерке, было множество ошибок. Так, ветерану труда со стажем в 58 лет, засчитали только 22 года работы. Такое отношение чиновников возмутило многих.

«На мой взгляд, это возмутительная история. Возмутительный подход к работе, абсолютно безразличный и безответственный каких-то чиновников на местах. Я уже отправил депутатский запрос с пометкой „срочно“ новому министру труда и социальной политики», — сказал депутат Госдумы РФ Сергей Боярский.

Подробнее об этой скандальной истории, которая вскрыла серьезную проблему в масштабах страны, смотрите в следующем выпуске «Известий».

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