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Житель Ленобласти пытался совратить малолетних соседок по общежитию

, 13:43 | Василий Заика 39

Подозреваемый задержан. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения.

Фото: www.globallookpress.com / Felix Vogel

Житель города Тосно Ленинградской области пытался совратить малолетних соседок по общежитию. Как стало известно 5-tv.ru, тревогу забили матери 15-летней и 11-летней девочек.

Женщины рассказали полицейским, что неизвестный мужчина в общем коридоре общежития предпринял попытку совершить развратные действия в отношении их дочерей.

Предполагаемый злоумышленник был задержан спустя полтора часа. Им оказался 36-летний уроженец Республики Коми. В отношении мужчины решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения.

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