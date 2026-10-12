Собянин открыл Шелепихинскую набережную после реконструкции

Шелепихинскую набережную открыли после завершения реконструкции. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАКС.

«Поздравляю с этим событием жителей, тех, кто рядом работает, гуляет здесь, — совершенно другая ситуация. Будем дальше продолжать работу», — отметил мэр на открытии нового общественного пространства.

Шелепихинская набережная расположена на левом берегу Москвы-реки и примыкает к деловому центру «Москва-Сити». Однако десятилетиями она служила в основном подъездной дорогой к промзоне и небольшой жилой застройке.

После комплексного развития бывших промзон возникла необходимость реконструировать набережную по высоким стандартам качества городской среды, принятым в Москве.

Проект обновления, в основном завершенный в сентябре 2026 года, включал строительство нового участка набережной от моста Академика Королева до соединения с Карамышевской набережной в районе 3-го Силикатного проезда.

«Участок расширили до двух полос движения в каждом направлении, установили новые светофоры и остановки наземного городского транспорта, обустроили пешеходные переходы и парковочные места», — написал мэр в своем канале.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в «Лужниках» появилась новая беговая трасса, проложенная вокруг Большой спортивной арены. Новый беговой маршрут имеет протяженность 1,1 километра. Олимпийский комплекс продолжает обустраивать удобные и безопасные пространства для занятий спортом и прогулок. Теперь зона возле Большой спортивной арены доступна исключительно спортсменам и пешеходам, что повысило безопасность тренировок. Душевые кабины предусмотрены в зданиях Южного и Северного спортивных центров, в спортивном городке, а также в раздевальном павильоне нескольких футбольных полей. Для комфорта посетителей на центральной площади установили питьевой фонтанчик.

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