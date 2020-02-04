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  4. Тимофей-полузимник: что можно и категорически нельзя делать 4 февраля

Тимофей-полузимник: что можно и категорически нельзя делать 4 февраля

, 0:27 | Анастасия Игонина 1 324

Православные христиане 4 февраля празднуют день памяти апостола Тимофея, которого прозвали в народе Тимофеем-полузимником.

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Фото, видео: Azbyka.ru; www.globallookpress.com / ZAM-Photography, CHROMORANGE / Bilderbox, Karl-Josef Hildenbrand

Православные верующие чтят 4 февраля память апостола Тимофея — одного из учеников Иисуса. Он уверовал в Христа, когда на его глазах апостол Павел излечил человека, хромавшего с рождения. Спустя несколько лет Павел лично рукоположил его во епископа Ефесской Церкви — ею он руководил 15 лет, до самой смерти.

Умер Тимофей как мученик. Язычники Ефеса устроили праздник почитания своих богов и носили идолов на руках по городу. Апостол, стремясь образумить их защитить христиан, принялся вести беседы с участниками гуляний, призывая их одуматься. Однако озлобившиеся от этого язычники бросились на него и избили. Затем Тимофея волоком протащили по всему городу и забили камнями.

Что можно делать 4 февраля

В народе праздник прозвали Тимофеем-полузимником — поэтому по погоде в этот день определяли, каким будет остаток зимы.

Большой удачей в этот день считалось увидеть сон — считалось, что все, что приснится в Тимофеев день, обязательно сбудется.

Девушки 4 февраля устраивали катания с горок на своих прялках. Кто дальше всех проедет — у той и льна в запасе будет больше, и муж краше.

Что нельзя делать 4 февраля

Строжайше запрещается бездельничать, особенно в том, что касается работы по дому. Только мусор лучше не выносить — чтобы не выкинуть случайно с ним и свое счастье.

Нельзя отправляться в дальнюю дорогу — начатое в этот день путешествие сулит больше несчастий, чем радости.

Приметы на 4 февраля

  • Если в мороз вспотели оконницы и рамы — ждите потепления.
  • Снег налипает на столбы и деревья — скоро потеплеет и зима закончится.

Ранее 5-tv.ru писал о том, чего нельзя делать в день Максима-утешителя.

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