Ансамбль Северного флота РФ не пустили на фестиваль в Норвегии

Ансамблю песни и пляски Северного флота РФ не позволили въехать на территорию Норвегии. Члены музыкального коллектива должны были принять участие в фестивале Barents Spectacle в городе Киркенес. Об этом сообщает Интерфакс.

Министерство обороны и МИД Норвегии приняли решение о том, что россиянам будет отказано во въезде. Предварительной причиной инцидента называют невозможность получения визы членами ансамбля.

Дело в том, что норвежское законодательство обязывает всех въезжающих в государство сдавать отпечатки пальцев. Однако российским военнослужащим подобную процедуру проходить запрещено.

«Норвежские власти могут предоставлять исключения из этого требования только в особых случаях для встреч с норвежскими властями, которые особенно важны для Норвегии», — цитирует NRK консультанта по коммуникациям в МИД Норвегии Веру Хельстрем.

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