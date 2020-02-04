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  4. Присяжные признали виновным обвиняемого в убийстве полицейского в метро Москвы

Присяжные признали виновным обвиняемого в убийстве полицейского в метро Москвы

, 22:56 | Нюра Незванова Срочная новость 62

Нурлан Муратов не признал своей вины в ходе судебного разбирательства.

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Фото, видео: МВД РФ; 5-tv.ru

Присяжные заседатели признали Нурслана Муратова виновным в убийстве сотрудника полиции. Четыре вопроса, которые были заданы народным судьям:

1) Доказано ли, что в подсобном помещении станции Курская в сотрудника МВД при исполнении обязанностей был произведен выстрел из табельного оружия?

Ответ присяжных: да доказано, единодушно.

2) Доказано ли, что в состоянии опьянения Муратов выхватил пистолет и произвел выстрел в сотрудника?

Ответ присяжных: да доказано, за исключением пункта об избежании административных правонарушений.

3) Виновен ли Муратов?

Ответ присяжных: виновен. Только один из заседателей заявил о невиновности Муратова.

4) Заслуживает ли Муратов снисхождения?

Ответ присяжных: заслуживает снисхождения, единодушно.

Следующее заседание состоится 6 февраля.

Нурлан Муратов обвинялся в убийстве полицейского в московском метро. В ходе судебного заседания мужчина заявил, что «перед Аллахом не виновен». Он сказал, что не стрелял в Андрея Райского в сентябре 2018 года.

Убийство силовика произошло в ночь на 2 сентября 2018 года на станции «Курская». Андрей Райский остановил Муратова для проверки документов, Мужчина попросил его отвезти в уборную, а позже прозвучал выстрел.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что глава СК РФ Бастрыкин взял под контроль дело об убийстве полицейского в Москве.

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