«Аж дыхание остановилось»: Ирина Круг покорила сеть длинными ногами

Российская эстрадная певица Ирина Круг взбудоражила поклонников, опубликовав соблазнительное фото в Instagram. На снимке, размещенном в социальной сети, звезда шансона, запечатлена в сексуальной позе. Закинув ноги на диван, артистка лежит на нем в сияющем платье с крайне глубоким декольте, поверх наброшена роскошная шуба. Внимание привлекают длинные стройные ноги светской львицы, на которых надеты утонченные чулки в сеточку и туфли на изящной шпильке.

Роскошный образ Ирины Круг покорил ее фанатов. Под впечатлением от такой умопомрачительной красоты находились все фолловеры певицы. Однако больше всего восхищения обворожительная фотография исполнительницы вызвала у мужской части подписчиков звезды. Пользователи не могли сдержаться от комплиментов и с трудом подбирали слова, чтобы описать свой восторг.

Instagram @irinakrug

«Ирина, очень женственно!»

«Роскошна и натуральна!»

«Ого! Аж дыхание остановилось от такой красоты и сексуальности!»

«Вы — богиня!»

«Я душу дьяволу продам за ночь с тобой!» — признавались юзеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что фото Ирины Круг возле Bentley вызвало бурное обсуждение ее поклонников в Instagram.