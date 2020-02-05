Евгений Петросян озвучил размер своей пенсии

Знаменитый юморист Евгений Петросян вслед за другими звездами озвучил размер своей пенсии. В интервью Teleprogramma.pro комик сообщил, что ежемесячно получает около двадцати тысяч рублей, причем, по словам артиста, этих денег ему вполне хватает на все расходы.

«У меня обыкновенная пенсия. Двадцать с лишним тысяч рублей. Мне этих денег вполне хватает на все мои расходы», — не без иронии отметил Петросян и рассмеялся.

В этой связи интересно отметить, что за свою жизнь юморист собрал роскошную коллекцию, которая включает шедевры живописи, скульптуры и литературы. Айвазовский, Шишкин, Тропинин, Матисс — это только небольшой список художников, работы которых приобретал комик в течение своей жизни.

Опись его имущества составила порядка пяти тысяч наименований редких и уникальных вещей. Эксперты оценивают коллекцию примерно в миллиард долларов.

Впрочем, как ранее сообщал 5-tv.ru, любоваться любимыми произведениями искусства Петросян сейчас не может. До завершения судебного разбирательства по разделу имущества с Еленой Степаненко, согласно решению суда, вся коллекция будет находиться у нее.