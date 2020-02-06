Популярная певица Светлана Лобода показала подписчикам умилительное фото полуторагодовалой дочки Тильды. 37-летняя суперзвезда вместе с детьми и мамой отдыхает на роскошном курорте в Мексике.

На фото исполнительница позирует вместе с малышкой на песчаном пляже. Пухленькая девочка на снимке стоит, трогательно уткнувшись головой в мамину грудь.

«Как же я люблю, когда мои детки рядом… Абсолютное счастье!» — подписала пост знаменитость.

Instagram @lobodaofficial

Поклонники Светланы Лободы пришли в настоящий восторг от нового снимка. Фотография с ребенком настолько понравилась фанатам певицы, что они буквально «завалили» комментарии различными умилительными прозвищами для Тильды. Пользователи соцсети продемонстрировали безграничную фантазию в данном вопросе и почти не повторялись.

«Сладкая булочка!»

«Пупся»;

«Пампушка»;

«Маленькая бусинка»;

«Пирожочек», — написали фолловеры.

Маленькая Тильда — второй ребенок Светланы Лободы. Фанаты подозревают, что отцом малышки является лидер Rammstein Тилль Линдеманн. Старшей дочке певицы Евангелине — восемь лет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Светлана Лобода записала умилительное видео с дочкой Тильдой.