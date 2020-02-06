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  4. Сын экс-президента Киргизии Акаева скончался в Москве

Сын экс-президента Киргизии Акаева скончался в Москве

, 8:02 | Нюра Незванова 153

Айдар Акаев умер на 44-м году жизни, сообщили киргизские СМИ.

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Фото, видео: Reuters; www.globallookpress.com / imagebroker/Michaela Begsteiger, Viktor Chernov, Simon Katzer; Известия / Наталья Вольвач

Сын бывшего президента Киргизии Аскара Акаева Айдар скончался в Москве в результате остановки сердца, пишет Интерфакс со ссылкой на киргизские СМИ.

«В Москве вчера скоропостижно скончался 44-летний Айдар Акаев. По предварительным данным, у него произошла внезапная остановка сердца. Врачи не успели его спасти», — говорится в сообщении 24.kg со ссылкой на близких к семье экс-президента.

Айдар Акаев родился 20 февраля 1976 года в Ленинграде. В 1998 году окончил Мэрилендский университет в США по специальности «Менеджмент и бизнес».

В отношении Айдара Акаевева и мужа старшей дочери бывшего президента Бермет — Адиля Тойгонбаева в 2005 году в Киргизии были возбуждены уголовные дела по обвинениям в экономических преступлениях.

При правлении Аскара Акаева Киргизской Республикой Айдара называли серым кардиналом.

Айдар 18 января 2005 года подал заявление об участии в февральских парламентских выборах и был избран в парламент. Однако после смены власти в стране результаты выборов по тому округу, где баллотировался сын уже экс-президента, были аннулированы.

Айдар Акаев был женат на Алие Назарбаевой — младшей дочери Нурсултана Назарбаева. Они прожили в браке три года.

Аскар Акаев покинул Киргизию в 2005 году после так называемой «тюльпановой революции» и в настоящий момент живет в столице РФ.

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