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  4. Каменских в коротеньких шортах исполнила сексуальный танец

Каменских в коротеньких шортах исполнила сексуальный танец

, 16:29 | Анастасия Игонина 73

Артистка продолжает восхищать фолловеров, хвастаясь соблазнительной фигурой.

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Фото, видео: Instagram @kamenskux

Настя Каменских поделилась с поклонниками очередным соблазнительным танцем. Ролик артистка опубликовала в TikTok и Instagram.

В кадре певица стоит в белой футболке и светлых джинсовых шортах с завышенной талией. Каменских исполняет несколько сексуальных движений — покачивает бедрами, прогибается в пояснице и поводит плечами.

Во время танца артистка демонстрирует стройные загорелые ноги. Однако, как отмечает издание «Утро.ру», не всей многомиллионной аудитории Насти в Instagram ее фигура кажется совершенной. При этом критике подвергаются не только ножки певицы — после одной из последних публикаций Каменских в основной ленте фолловерам не понравилась ее обвисшая грудь.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что похудевшая Настя Каменских выложила селфи из спортзала.

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