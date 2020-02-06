  1. Пятый канал
  4. В Петербурге хотят ограничить скорость движение на Невском проспекте

В Петербурге хотят ограничить скорость движение на Невском проспекте

, 20:40 Эфирная новость 13

Если ГИБДД одобрит инициативу чиновников, что Невский станет самой медленной центральной улицей России.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: РИА Новости / Алексей Даничев; 5-tv.ru

На главной улице Петербурга — Невском проспекте — предложили ограничить скорость движения. В последнее время улица все чаще становится местом страшных дорожных аварий со смертельным исходом. В администрации района считают, что необходимо снизить разрешенные параметры движения транспорта до 40 километров в час. Сейчас можно разгоняться до 60.

Предложение направлено в ГИБДД, и если оно будет принято, то Невский станет самой медленной центральной улицей России. И одной из самых медленных в мире.

Елена Норкунайте разбиралась, только ли в ограничении скорости дело, и какие меры избавят Невский проспект от печальной статистики.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что девушка на BMW протаранила группу людей в центре Петербурга и скрылась.

Читайте также

-5° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
62.80
-0.37 69.08
-0.66
ТОП-4 знаков зодиака, которые с успехом знакомятся в интернете

Последние новости

21:15
ФАС проверяет аптечные сети в связи с завышением цен на медицинские маски
20:59
В вузах РФ увеличат количество бюджетных мест
20:50
«Зачем это выкладывать?» — голый Митя Фомин шокировал фанатов заросшим волосами телом
20:40
В Петербурге хотят ограничить скорость движение на Невском проспекте
20:30
ТОП-4 знаков зодиака, которые с успехом знакомятся в интернете
20:23
В Госдуме поддержали поправки президента о бесплатном горячем питании для школьников

Сейчас читают

ТОП-4 знаков зодиака, которые с успехом знакомятся в интернете
Эзотерики раскрыли секрет первой буквы женского имени
Стендап-комик Антон Шастун показал Анну Седокову без фотошопа

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Мона Лиза Галустян: Российские знаменитости на известных кар
«Оскар» 2020: рассказываем о главных номинациях
Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]