В Петербурге хотят ограничить скорость движение на Невском проспекте

На главной улице Петербурга — Невском проспекте — предложили ограничить скорость движения. В последнее время улица все чаще становится местом страшных дорожных аварий со смертельным исходом. В администрации района считают, что необходимо снизить разрешенные параметры движения транспорта до 40 километров в час. Сейчас можно разгоняться до 60.

Предложение направлено в ГИБДД, и если оно будет принято, то Невский станет самой медленной центральной улицей России. И одной из самых медленных в мире.

Елена Норкунайте разбиралась, только ли в ограничении скорости дело, и какие меры избавят Невский проспект от печальной статистики.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что девушка на BMW протаранила группу людей в центре Петербурга и скрылась.