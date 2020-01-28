  1. Пятый канал
  4. Девушка на BMW протаранила группу людей в центре Петербурга и скрылась

Девушка на BMW протаранила группу людей в центре Петербурга и скрылась

, 21:51 | Алиса Маркова Срочная новость 274

Авария произошла на перекрестке Невского проспекта и набережной Фонтанки.

Фото: www.globallookpress.com / Demian Stringer

Девушка, находясь за рулем BMW, протаранила группу людей в центре Петербурга. Авария произошла на перекрестке Невского проспекта и набережной реки Фонтанки около 21 часа во вторник, 28 января.

По информации очевидцев, после ДТП иномарка покинула место происшествия. Отмечается, что в результате аварии пострадал один человек, его госпитализировали. Согласно предварительным данным, девушка совершила наезд на пешеходов, переходивших дорогу на зеленый сигнал светофора. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что «Газель» влетела на скорости в четыре автомобиля у «Макдональдса».

Читайте также

-4° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
62.83
0.49 69.23
0.45
С ними спорить опасно: ТОП-4 самых злых знаков зодиака

Последние новости

23:12
Видео с места наезда девушки на BMW на пешеходов в центре Петербурга
23:02
Обвиняемый в стрельбе на фабрике «Меньшевик» признан невиновным
22:46
Архив к 20-летию Владимира Путина у власти пополнился новыми фото и видео
22:33
Как сегодня выглядят модели из парфюмерной рекламы «нулевых»
22:21
Кадры с места жестокого убийства депутата из «Единой России» и его жены под Ростовом
22:09
Жители России оформили рекордное число автокредитов за шесть лет

Сейчас читают

Кейт Миддлтон не удержала мини-юбку под сильными порывами ветра
«Красота неземная»: Климова в мокром купальнике взбудоражила фанатов
В Росгидромете назвали предстоящий февраль необычным

Новости СМИ2

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]