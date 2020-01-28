Девушка на BMW протаранила группу людей в центре Петербурга и скрылась

Девушка, находясь за рулем BMW, протаранила группу людей в центре Петербурга. Авария произошла на перекрестке Невского проспекта и набережной реки Фонтанки около 21 часа во вторник, 28 января.

По информации очевидцев, после ДТП иномарка покинула место происшествия. Отмечается, что в результате аварии пострадал один человек, его госпитализировали. Согласно предварительным данным, девушка совершила наезд на пешеходов, переходивших дорогу на зеленый сигнал светофора. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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