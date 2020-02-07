Поезд с нефтью в Канаде сошел с рельсов и загорелся

Один из регионов Канады под угрозой экологического заражения. Сотни людей эвакуированы из опасного района.

Причиной ЧП стало крушение поезда, перевозившего нефтепродукты. Более тридцати вагонов сошли с рельсов. После взрыва многие из них загорелись.

Столб едкого черного дыма поднялся на сотни метров верх. Из перевернутых цистерн на землю вытекает нефть. По словам очевидцев, ситуация на месте инцидента похожа на ад.

По официальным данным, пострадавших нет. На месте происшествия работают пожарные и экологи, которым предстоит выяснить размер ущерба, нанесенного природе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что скоростной поезд сошел с рельсов на севере Италии.