  1. Пятый канал
  4. Пользователи МТС столкнулись с отсутствием связи

Пользователи МТС столкнулись с отсутствием связи

, 13:08 | Марина Неруцких Срочная новость 261

Клиенты одного из самых крупных операторов связи РФ Москвы, Московской области и еще нескольких городов жалуются, что не могут совершать звонки.

Фото: Известия / Александр Казаков

Пользователи МТС столкнулись с отсутствием связи. Клиенты одного из самых крупных операторов связи РФ в Москве, Московской области и еще нескольких городов жалуются, что не могут совершать звонки.

О сбое в работе сотовой связи сообщают пользователи оператора в Твери, Калуге, Туле и Рязани. В Подмосковье на возможность совершать только экстренные вызовы указывают клиенты МТС в Подольске, Реутове, Одинцово, Красногорске и других городах области. Компания-оператор связи обещала прокомментировать ситуацию в ближайшее время.

Читайте также

-6° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
62.80
-0.37 69.08
-0.66
ТОП-5 знаков зодиака, которым не мешает беспорядок дома

Последние новости

14:11
Три человека погибли в Анапе в результате отравления газом
14:07
«Его как сглазили»: экстрасенс предрекла Кокорину новый скандал
14:01
В полиции Эстонии рассказали, как у побережья страны затонул российский траулер
13:56
В Тамбове несовершеннолетнюю студентку колледжа изнасиловали на кладбище
13:52
Эрика Грей притворилась Барби в сексуальном мини с глубочайшим декольте
13:47
Обвиняемую в шпионаже Карину Цуркан вернули в СИЗО

Сейчас читают

«Спящая красавица»: «задремавшая» в расстегнутом платье Лиман взбудоражила фанатов
Гороскоп на 7 февраля: Луна в Рыбах способствует творческой активности
Стендап-комик Антон Шастун показал Анну Седокову без фотошопа

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Мона Лиза Галустян: Российские знаменитости на известных кар
«Оскар» 2020: рассказываем о главных номинациях
Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]