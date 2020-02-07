Пользователи МТС столкнулись с отсутствием связи. Клиенты одного из самых крупных операторов связи РФ в Москве, Московской области и еще нескольких городов жалуются, что не могут совершать звонки.

О сбое в работе сотовой связи сообщают пользователи оператора в Твери, Калуге, Туле и Рязани. В Подмосковье на возможность совершать только экстренные вызовы указывают клиенты МТС в Подольске, Реутове, Одинцово, Красногорске и других городах области. Компания-оператор связи обещала прокомментировать ситуацию в ближайшее время.