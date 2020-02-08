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Эксперты назвали самые опасные и безопасные места в самолете

, 7:45 | Валентин Черников 29

Чаще других в авиакатастрофах гибнут пассажиры в центре салона.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / UAC, Guido Kirchner, Andrey Arkusha

Степень безопасности пассажирских мест в самолете оценило британское издание Daily Star. Как уточняет таблоид, больше всего шансов выжить в авиакатастрофе у пассажиров в хвостовой части воздушного судна. Средней уровень их смертности при авариях — 32%. У путешественников, сидящих в передней части лайнера, эта цифра составляет 38%, а у находящихся в центре — 39%.

Как уточняет ФАН, эксперты портала Aviation Safety Network подтвердили эти результаты на основе данных о 65 авиакатастрофах. Приведенный ими коэффициент выживания пассажиров на задних местах — 28%.

Специалисты добавляют, что шансы выжить повышает также правильно подобранная одежда. В полет лучше надевать вещи из натуральных тканей, а не синтетики. Вместо юбки и высоких каблуков лучше выбрать джинсы и кроссовки.

Ранее 5-tv.ru писал, что пассажир скончался на борту самолета в московском аэропорту Внуково.

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