Златоустьев день: что можно и категорически нельзя делать 9 февраля

Православные верующие отмечают 9 февраля перенесение мощей архиепископа Константинопольского Иоанна Златоуста. На Руси этот день был связан с рядом обычаев и запретов.

Златоустьев день: история праздника

Праздник назвали в честь святителя Иоанна Златоуста, епископа Константинопольского. Святой жил в IV веке в Антиохии, а затем служил в Константинополе. Он написал множество богословских и аскетических трудов. За свой талант проповедника святитель и получил прозвище Златоуст.

За свою жизнь Иоанн претерпел много утрат и гонений. Святитель умер в ссылке в поселении Команы (расположено в 15 километрах от Сухума) в 407 году. Там же святой и был погребен. Когда патриарх Константинопольский Прокл совершал богослужение в 438-м, то произнес похвальное слово Иоанну Златоусту.

Народ перебил Прокла и попросил святителя перенести мощи почившего епископа в Константинополь. Прокл получил согласие императора Феодосия II, и мощи были перенесены в Константинополь. На перенос мощей собрался весь город. Во главе хода шел святитель Прокл, так мощи с молитвами и песнопениями внесли в церковь Святой Мученицы Ирины. Когда гроб открыли, останки святителя оказались нетленными.

В народе праздник назвали Златоустьев огонь, так как 9 февраля было принято чтить печной огонь. В темное время суток зимой пламя заменяло солнечный свет. В Златоустье огонь зажигали домашний очаг и следили, чтобы он горел весь день. Устье печи окрашивалось в золотой цвет, все поленья горели. Так в дом призывали порядок, здоровье и хороший урожай.

Приметы на 9 февраля

В Златоустьев день смотрели на погодные условия. Считается, что погода 9 февраля определит, каким будут остаток зимы и начало весны.

Если собаки ложатся на снег, то нужно готовиться к приходу вьюги;

Оттепель означала, что морозы скоро усилятся;

Если облака словно движутся против ветра, то будет снег;

Запотевшие стекла в доме указывали на скорое наступление тепла;

Если недавно была метель, и верхушки сугробов оказались закругленными, то лето принесет хороший урожай.

Что можно делать 9 февраля

Чтобы в Златоустьев день не было проблем с огнем в устье печи, к празднику готовились заранее — собирали лучину. Для этого рубили березы впрок, снимали кору и сушили. Готовить лучину необходимо было в холодное время, потому что зимой в деревьях меньше сока.

В тот день молились и обращались к Иоанну Златоусту. Его просили о помощи в учении, постижении грамоты и приходе духовных сил. Также в этот день читали особый заговор от зубной боли: «Лазарева суббота, Златоустьев день, у кого болят зубы, чтобы те зубы окаменели и вовек не болели», пишет «Ytro.news».

Что нельзя делать 9 февраля

Под запретом в Златоустьев день были ссоры с близкими из-за пустяков. Также не рекомендовалось стричься в этот день и слишком любоваться на себя в зеркало. Считалось, что Иоанн не любил нарциссов, поэтому мог разгневаться.

В Златоустьев день советовали воздержаться от активных игр, потому что в праздник нельзя было получать травмы, порезы и ожоги. Нельзя было делать крупные покупки и дарить подарки, мыть голову.

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