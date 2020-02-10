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Лавров назвал российское оружие, которое Москва может включить в новый СНВ

, 2:35 | Светлана Шевченко 11

По словам министра иностранных дел России, все остальное не подпадает под ограничения, содержащиеся в договоре от 2010 года.

Фото: www.globallookpress.com / MFA Russia

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью «Российской газете» назвал российское оружие, которое Москва может включить в новый СНВ.

«Американцев интересуют наши новые вооружения. Мы уже упоминали, что часть этих новых вооружений, по крайней мере „Авангард“ и „Сармат“, наши военные готовы рассматривать в контексте критериев договора», — заявил глава внешнеполитического ведомства.

При этом он добавил, что остальные типы вооружения не подпадают под ограничения, содержащиеся в договоре от 2010 года, но об этом наша страна тоже готова к диалогу.

Лавров подчеркнул, что обстоятельства, которые привели к разработке вышеуказанных типов вооружения, были связаны «с развалом Договора о противоракетной обороне».

«Сейчас, спустя пару десятилетий после того, как тот договор прекратил свое существование, обсуждать любые вопросы, связанные с новыми типами вооружений, необходимо исключительно в контексте всех факторов, влияющих на стратегическую стабильность», — подчеркнул глава МИД РФ.

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