Лавров назвал российское оружие, которое Москва может включить в новый СНВ

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью «Российской газете» назвал российское оружие, которое Москва может включить в новый СНВ.

«Американцев интересуют наши новые вооружения. Мы уже упоминали, что часть этих новых вооружений, по крайней мере „Авангард“ и „Сармат“, наши военные готовы рассматривать в контексте критериев договора», — заявил глава внешнеполитического ведомства.

При этом он добавил, что остальные типы вооружения не подпадают под ограничения, содержащиеся в договоре от 2010 года, но об этом наша страна тоже готова к диалогу.

Лавров подчеркнул, что обстоятельства, которые привели к разработке вышеуказанных типов вооружения, были связаны «с развалом Договора о противоракетной обороне».

«Сейчас, спустя пару десятилетий после того, как тот договор прекратил свое существование, обсуждать любые вопросы, связанные с новыми типами вооружений, необходимо исключительно в контексте всех факторов, влияющих на стратегическую стабильность», — подчеркнул глава МИД РФ.