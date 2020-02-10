Женщина устроила дебош на борту самолета из Москвы в Челябинск

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Игорь Рязов
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В отношении 33-летней россиянки составили административный протокол о мелком хулиганстве.

Фото: ТАСС / Лев Федосеев

Пассажирка устроила дебош на борту самолета, летевшего из Москвы в Челябинск. Как стало известно 5-tv.ru, нарушительницей спокойствия оказалась женщина 33 лет.

Инцидент произошел 7 февраля. Во время набора высоты пассажирка самовольно покинула свое место и обрушилась на бортпроводников с нецензурной бранью. На замечания экипажа воздушного судна она не реагировала.

После приземления самолета, женщину доставили в дежурную часть полиции. В отношении нее составили административный протокол о мелком хулиганстве (часть первая статьи 20.1 КоАП РФ).

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