Говорят, как люди: к дельфинам и обезьянам добавились пингвины
Европейские ученые проанализировав записи пингвиньих разговоров, пришли к выводу, что птицы строят их по лингвистическим законам человека.
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Фото, видео: dpa/picture-alliance, 5-tv.ru
Пингвины говорят, как люди. Такое сенсационное открытие сделали европейские ученые.
После анализа шести сотен записей пингвиньих разговоров, они пришли к выводу, что птицы строят их по лингвистическим законам человека. Например, чаще употребляют короткие звуки и из них составляют более длинные. Это что-то среднее между разговорным языком и сленгом.
По мнению биологов, эти наблюдения — настоящий прорыв в науке. Ведь раньше считалось, что форма речи по образу и подобию человеческой доступна только обезьянам и дельфинам.
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