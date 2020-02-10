Говорят, как люди: к дельфинам и обезьянам добавились пингвины

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Европейские ученые проанализировав записи пингвиньих разговоров, пришли к выводу, что птицы строят их по лингвистическим законам человека.

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Фото, видео: dpa/picture-alliance, 5-tv.ru

Пингвины говорят, как люди. Такое сенсационное открытие сделали европейские ученые.

После анализа шести сотен записей пингвиньих разговоров, они пришли к выводу, что птицы строят их по лингвистическим законам человека. Например, чаще употребляют короткие звуки и из них составляют более длинные. Это что-то среднее между разговорным языком и сленгом.

По мнению биологов, эти наблюдения — настоящий прорыв в науке. Ведь раньше считалось, что форма речи по образу и подобию человеческой доступна только обезьянам и дельфинам.

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