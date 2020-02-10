Лавров назвал ключевые качества хорошего дипломатического работника

В России сегодня отмечают День дипломатического работника. Сотрудников и ветеранов внешнеполитического ведомства поздравил Владимир Путин. Президент подчеркнул, что они выполняют непростые и очень ответственные задачи. На торжественном собрании в МИДе к коллегам обратился Сергей Лавров. Министр отметил, что в современном мире им приходится демонстрировать свои лучшие качества, выстраивая отношения на международной арене.

«Дорогие друзья, на нынешнем переломном этапе мирового развития сама жизнь предъявляет нам высокие требования. Убежден: дипломаты центрального аппарата, территориальных представительств, загранучреждений будут трудиться нешаблонно, инициативно, с нацеленностью на результат», — заявил глава МИД РФ.

Утром Сергей Лавров возложил цветы к памятным доскам в здании министерства. Они посвящены дипломатам, погибшим при исполнении служебных обязанностей.