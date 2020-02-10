Лавров назвал ключевые качества хорошего дипломатического работника
Глава МИД РФ рассказал, что необходимо знать и уметь дипломату для работы во внешнеполитическом ведомстве России.
Смотрите также:
Закрыть
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 10 по 16 февраля
Стендап-комик Антон Шастун показал Анну Седокову без фотошопа
Гороскоп на 8 февраля: Луна во Льве — идеальное время для новых начинаний
Гороскоп на 7 февраля: Луна в Рыбах способствует творческой активности
Гороскоп на 4 февраля: Луна в знаке Близнецы — время принятия важных решений
Скоро станет отцом? Рэпер Гуф показал нежное фото с прекрасной незнакомкой
Представители каких знаков зодиака встретят 14 февраля в слезах?
Гороскоп на 6 февраля: Луна в Раке — не стоит принимать поспешных решений
«Добро пожаловать, доченька!» — Жена Тарасова показала первые фото из роддома
Кого из знаков зодиака стрела Амура сразит в феврале?
Фото, видео: МИД РФ/ТАСС, 5-tv.ru
В России сегодня отмечают День дипломатического работника. Сотрудников и ветеранов внешнеполитического ведомства поздравил Владимир Путин. Президент подчеркнул, что они выполняют непростые и очень ответственные задачи. На торжественном собрании в МИДе к коллегам обратился Сергей Лавров. Министр отметил, что в современном мире им приходится демонстрировать свои лучшие качества, выстраивая отношения на международной арене.
«Дорогие друзья, на нынешнем переломном этапе мирового развития сама жизнь предъявляет нам высокие требования. Убежден: дипломаты центрального аппарата, территориальных представительств, загранучреждений будут трудиться нешаблонно, инициативно, с нацеленностью на результат», — заявил глава МИД РФ.
Утром Сергей Лавров возложил цветы к памятным доскам в здании министерства. Они посвящены дипломатам, погибшим при исполнении служебных обязанностей.
Нашли ошибку?