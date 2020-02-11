Руферы пробежались по крыше Главного штаба Эрмитажа — видео
Забег по одной из главных достопримечательной Петербурга любители экстрима устроили в светлое время суток.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /Sergey Smirnov, 5-tv.ru
Руферы пробежались по крыше одной из самых знаменитых достопримечательной Санкт-Петербурга – здания Главного штаба Эрмитажа. 5-tv.ru публикует эксклюзивное видео с забегом.
На кадрах запечатлено, как по меньшей мере четыре человека бегут по крыше здания Главного штаба. В начале ролика один из них спрыгивает с вершины арки, на которой установлена скульптура с крылатой Никой на колеснице, влекомой шестеркой коней. После этого все четверо бегут по крыше в сторону Дворцового проезда.
Все это произошло в светлое время суток. Обстоятельства инцидента устанавливаются.
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