Руферы пробежались по крыше Главного штаба Эрмитажа — видео

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Игорь Рязов
Эксклюзив 41

Забег по одной из главных достопримечательной Петербурга любители экстрима устроили в светлое время суток.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Sergey Smirnov, 5-tv.ru

Руферы пробежались по крыше одной из самых знаменитых достопримечательной Санкт-Петербурга – здания Главного штаба Эрмитажа. 5-tv.ru публикует эксклюзивное видео с забегом.

На кадрах запечатлено, как по меньшей мере четыре человека бегут по крыше здания Главного штаба. В начале ролика один из них спрыгивает с вершины арки, на которой установлена скульптура с крылатой Никой на колеснице, влекомой шестеркой коней. После этого все четверо бегут по крыше в сторону Дворцового проезда.

Все это произошло в светлое время суток. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

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