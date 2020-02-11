Как минимум пять человек погибли и 11 пострадали при взрыве в Афганистане

По меньшей мере пять человек погибли и 11 пострадали при взрыве в центре столицы Афганистана. Как сообщают местные СМИ, ЧП произошло неподалеку от здания Университета национальной обороны имени маршала Фахима в Кабуле.

По данным МВД Афганистана, террорист-смертник совершил самоподрыв. Уже известно, что среди погибших трое афганских военных и двое мирных жителей. В числе пострадавших, как минимум, один гражданский.

Правоохранительные органы ведут расследование инцидента. Другие подробности произошедшего выясняются. На месте происшествия работают оперативные службы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в центре столицы Афганистана прогремел мощный взрыв.