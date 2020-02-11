Как минимум пять человек погибли и 11 пострадали при взрыве в Афганистане
ЧП произошло неподалеку от здания от здания университета в Кабуле.
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Фото, видео: Twitter @ConnectGujarat, @TOLOnews
По меньшей мере пять человек погибли и 11 пострадали при взрыве в центре столицы Афганистана. Как сообщают местные СМИ, ЧП произошло неподалеку от здания Университета национальной обороны имени маршала Фахима в Кабуле.
По данным МВД Афганистана, террорист-смертник совершил самоподрыв. Уже известно, что среди погибших трое афганских военных и двое мирных жителей. В числе пострадавших, как минимум, один гражданский.
Правоохранительные органы ведут расследование инцидента. Другие подробности произошедшего выясняются. На месте происшествия работают оперативные службы.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в центре столицы Афганистана прогремел мощный взрыв.
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