Незнакомка из интернета украла у бизнесмена сейф с тремя миллионами рублей

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Игорь Рязов
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Деньги петербуржец взял в кредит, чтобы открыть свое дело.

Фото: DPA/TASS

Бизнесмен из Санкт-Петербурга обратился в полицию с заявлением о краже у него трех миллионов рублей. Как стало известно 5-tv.ru, в преступлении он обвинил девушку, которую нашел на сайте знакомств.

В полицию 68-летний петербуржец обратился днем 10 февраля. Он сообщил, что в декабре прошлого года познакомился в интернете с девушкой, представившейся именем Мая.

По словам мужчины, 24 января она пришла к нему в гости, откуда украла сейф с тремя миллионами рублей внутри. Потерпевший уточнил, что взял эти средства в кредит на открытие малого бизнеса.

Вечером того же дня по подозрению в совершении преступления была задержана 34-летняя гражданка Узбекистана. В отношении нее возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере (пункт «б» части четвертой статьи 158 УК РФ). Похищенное не изъято.

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