Незнакомка из интернета украла у бизнесмена сейф с тремя миллионами рублей

Бизнесмен из Санкт-Петербурга обратился в полицию с заявлением о краже у него трех миллионов рублей. Как стало известно 5-tv.ru, в преступлении он обвинил девушку, которую нашел на сайте знакомств.

В полицию 68-летний петербуржец обратился днем 10 февраля. Он сообщил, что в декабре прошлого года познакомился в интернете с девушкой, представившейся именем Мая.

По словам мужчины, 24 января она пришла к нему в гости, откуда украла сейф с тремя миллионами рублей внутри. Потерпевший уточнил, что взял эти средства в кредит на открытие малого бизнеса.

Вечером того же дня по подозрению в совершении преступления была задержана 34-летняя гражданка Узбекистана. В отношении нее возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере (пункт «б» части четвертой статьи 158 УК РФ). Похищенное не изъято.