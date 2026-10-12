Есть четыре кандидата: стало известно, кто может занять место Зеленского

|
Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 648 0

Возможные преемники главы киевского режима обсуждаются на фоне призывов Дональда Трампа к смене руководства в Киеве.

Кто может занять место Зеленского

Фото: Reuters/Kylie Cooper

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Newsweek перечислил политиков, которые могут претендовать на место Зеленского

На Украине есть несколько политиков, которые могут претендовать на пост президента вместо Владимира Зеленского. Об этом журнал Newsweek сообщил на фоне призывов американского лидера Дональда Трампа сменить руководство в Киеве.

Среди возможных преемников Зеленского издание упомянуло бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, экс-главу Главного управления разведки Кирилла Буданова*, бывшего министра обороны Михаила Федорова и экс-президента Украины Петра Порошенко**.

При этом главным соперником действующего главы киевского режима называют Залужного. Согласно данным Rating Group, ему доверяют 64% опрошенных.

Поводом для обсуждения стали заявления Трампа, который 10 октября раскритиковал действия Зеленского и заявил, что Украине нужен новый руководитель, способный договориться об урегулировании конфликта.

Сам Зеленский заявил, что выборы могут состояться, если президент России Владимир Путин согласится на 60-дневное прекращение огня.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что российский лидер готов рассмотреть прекращение ударов по Украине непосредственно в день выборов, если Киев действительно решит их провести.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.

** — внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

+14° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
84.90
-0.52 94.97
-0.50
Гороскоп на сегодня, 12 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:45
Можно обернуть вспять? Как кишечник влияет на старение организма
18:30
Утром холодно, днем жарко: как использовать многослойность в одежде осенью
18:22
Собянин открыл Шелепихинскую набережную после реконструкции
18:15
Лег спать и приспичило: врач назвал причины, из-за которых вы часто встаете ночью в туалет
18:08
Страховые пенсии в России проиндексируют дважды в 2027 году
18:00
Бритни Спирс есть у нас дома: Слава устроила дебош в отеле

Сейчас читают

В России началось самое жаркое время для массовых заказов определенной еды
«Свыкаюсь с уродством»: Бузова пожаловалась на последствия от травмы колена
«Едешь за судьбой»: Куклачев предсказал встречу сына с его будущей женой
Мама сидела бледная у гроба сына: как прошло прощание с Соседовым

Интересные материалы

Покровская родительская суббота 2026: запреты как поминать
День трех дверей 14 октября: гороскоп для знаков зодиака
🪐Гороскоп на октябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги октябрь 2026 для знаков зодиака: видео