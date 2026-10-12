Есть четыре кандидата: стало известно, кто может занять место Зеленского

Newsweek перечислил политиков, которые могут претендовать на место Зеленского

На Украине есть несколько политиков, которые могут претендовать на пост президента вместо Владимира Зеленского. Об этом журнал Newsweek сообщил на фоне призывов американского лидера Дональда Трампа сменить руководство в Киеве.

Среди возможных преемников Зеленского издание упомянуло бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, экс-главу Главного управления разведки Кирилла Буданова*, бывшего министра обороны Михаила Федорова и экс-президента Украины Петра Порошенко**.

При этом главным соперником действующего главы киевского режима называют Залужного. Согласно данным Rating Group, ему доверяют 64% опрошенных.

Поводом для обсуждения стали заявления Трампа, который 10 октября раскритиковал действия Зеленского и заявил, что Украине нужен новый руководитель, способный договориться об урегулировании конфликта.

Сам Зеленский заявил, что выборы могут состояться, если президент России Владимир Путин согласится на 60-дневное прекращение огня.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что российский лидер готов рассмотреть прекращение ударов по Украине непосредственно в день выборов, если Киев действительно решит их провести.

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* — внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.

** — внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.